Quadra do bairro Belo Horizonte recebe nova iluminação em Valença

O prefeito Fernandinho Graça, autorizou a Secretaria de Serviços Públicos, para instalar uma moderna iluminação de LED, na quadra esportiva próximo ao Teatro Rosinha de Valença, na Praça Juscelino Kubitschek, em Valença.

De acordo com informações do Secretário de Esporte e Lazer, Rômulo Milagres, a visibilidade melhorou demais. “Dá conforto visual e garante a facilidade para disputar e acompanhar cada lance das atividades esportivas. Importante reconhecer o empenho do prefeito e já existe a finalização de outra quadra que será entregue a população em breve. Temos em andamento a reforma e construção de outras. Sendo que na atual administração já foram entregues cinco quadras novas”, destacou o Secretário.