O trágico acidente ocorrido no final da tarde deste sábado, dia 28, por volta das 17h30min, deixou quatro mortos no km 8, da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Dois homens, uma mulher e um bebê de 1 anos de idade morreram no local. As três vítimas eram da mesma família: mãe, pai e filho. A outra vítima dirigia o outro carro envolvido no acidente.

Os feridos que foram levados para o Hospital São João Batista são: uma criança de 8 anos, que sofreu trauma em membro inferior esquerdo e encontra-se no centro cirúrgico. A outra vítima seria tio das crianças e foi levado pelo Samu para o mesmo hospital. Ele foi atendido pela ortopedia e realizou RX de perna, crânio, tórax, face e coluna. Foi realizado analgesia (drogas usadas têm o objetivo apenas de aliviar ou minimizar a dor) e está lúcido, orientado e estável.