Equipes da Secretaria de Infraestrutura executam trabalho de tapa-buraco, retirada de entulho, lavagem de praças e calçadas, capina e roçada

A Prefeitura de Volta Redonda intensificou o trabalho de manutenção da cidade, aproveitando os dias de estiagem. O tempo seco permite que as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) avancem mais rapidamente com os serviços de tapa-buraco, capina e roçada, além de remoção de entulho. Neste fim de semana, funcionários da secretaria vão atuar em 17 bairros do município.

“Trabalhamos diariamente, chova ou faça sol, mas o tempo firme permite mais agilidade e mobilidade às equipes. O serviço de tapa-buracos, por exemplo, só pode ser feito com o tempo seco. E estamos atuando em toda cidade na recuperação das vias. Vamos priorizar as ações mais urgentes, além de atender solicitações dos moradores. O nosso objetivo é deixar as ruas limpas e a cidade organizada”, disse a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Neste sábado, 28, os bairros Jardim Amália, Siderópolis, Vila Americana, São Lucas, Vila Santa Cecília e Vila Rica/Tiradentes recebem as equipes de recuperação asfáltica. O trabalho de capina e roçada ocorre na Vila Mury, em torno do campo de futebol do Siderlândia, no bairro Niterói, além da limpeza nas jardineiras da Avenida Getúlio Vargas, no Centro.

O caminhão que recolhe entulho vai passar pelos bairros Aero Clube, Belmonte, Vila Rica/Tiradentes, Retiro, Voldac e Santo Agostinho. E as equipes da SMI ainda vão lavar com carro pipa as praças Guarda Mor, no Água Limpa, e Santos Dumont, na Voldac, além da rua que recebe a Feira Livre e as calçadas da Avenida Integração, no bairro Aterrado. Fotos de divulgação – Secom/PMVR