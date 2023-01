Colisão deixa um morto e dois feridos na BR-393, no bairro Água Limpa

Um jovem, de 22 anos, morreu e duas pessoas ficaram feridas na manhã deste domingo, dia 29, por volta das 5 horas em um acidente ocorrido na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no Trevo de acesso ao bairro Água Limpo, em Volta Redonda.

A colisão ocorreu quando voltavam de uma boate. No veículo, um Honda City estavam a namorada da vítima e um rapaz. As vítimas foram socorridas pela ambulância da K-Infra e levada para o Hospital São João Batista (HSJB). O jovem que morreu completaria 23 anos no dia 22 de fevereiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os feridos foram identificados como Gustavo Henry Batista, de 20 anos, e Jennifer Rodrigues de Souza, de 23. Eles foram levados pelo Samu ao Hospital São João Batista. Segundo apuração do portal, Gustavo e Jennifer estão lúcidos e estáveis na unidade médica.

Já o corpo no rapaz ainda está no local do acidente aguardando o rabecão do Corpo de Bombeiros para ser levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços. Foto: PRF/Divulgação