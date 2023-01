Criança vítima de acidente foi transferida para o Hospital da Unimed

Correção: O Hospital São João Batista desmentiu a informação sobre a morte do menino, de 8 anos. Segundo a unidade hospitalar a criança teve a perna amputada e foi transferido na madrugada deste domingo para o Hospital da Unimed, no Jardim Belvedere.

O tio das crianças continua internado no Hospital SãoJoão Batista. Ele tem 21 anos e segundo a unidade hospitalar, o estado dele não é grave. No acidente morreram o pai, a mãe e um bebê de apenas 1 ano de idade. A outra vítima, um homem, estava no segundo carro envolvido no acidente.

