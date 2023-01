Será sepultado na manhã de segunda-feira, dia 30, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redond, o enfermeiro Fábio Adriano Passos, de 49 anos. Fábio estava no outro carro que bateu no veículo da família, que também morreu, na Rodovia do Contorno, na tarde de sábado, dia 30.

Segundo o site do obituário da prefeitura, Fábio será enterrado às 9 horas. Muito querido, diversos amigos manifestaram nas redes sociais condolências aos familiares.

As outras vítimas do acidente fatal, identificados como Allan, Júlia e o bebê Noah, serão sepultadas às 14h no Cemitério do Âncora, em Rio das Ostras.