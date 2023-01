Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros e outro, de idade não informada, baleado, na noite deste domingo, dia 29 em Barra Mansa.

Segundo as primeiras informações, as vítimas foram baleadas na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista II. Um morreu no local e o outro foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.

As circunstâncias dos crimes eram desconhecida no momento desta publicação. A perícia está no local.