Todas as vítimas do acidente fatal na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, na tarde de sábado (28), já foram identificadas. São elas o casal Allan Menezes e Júlia Gourgel, de 32 e 28 anos, o motorista do outro carro Fábio Passos, de 35, além de um bebê, de 1 ano. Todos morreram no local, que fica no km 8.

No entanto, ainda não há informações sobre a cidade natal das vítimas. Um menino, que irá completar 9 anos nesta segunda-feira (30), foi levado em estado grave ao Hospital São João Batista, onde teve a perna esquerda amputada. Ele foi transferido de madrugada ao Hospital da Unimed. O estado de saúde dele continua muito grave. O tio do menino, de 21 anos, identificado como Marcelo Farias Gourgel, foi levado com ferimentos moderados ao Hospital São João Batista.

As vítimas, segundo as primeiras informações, estariam comemorando o aniversário da criança em um parque aquático em Barra do Piraí. Um bombeiro que participou do resgate chegou a postar um desabafo nas redes dizendo que em 15 anos de profissão, nunca viu nada parecido e que sábado foi o pior dia de serviço.

A colisão envolveu dois carros, que ficaram completamente destruídos com a batida. Os avós da bebê estavam em um carro logo atrás dos veículos envolvidos no acidente e presenciaram toda a situação caótica. No momento desta publicação, não havia informações sobre velório e sepultamento das vítimas.