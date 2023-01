Moradores fazem manifestação na Rodovia do Contorno

Manifestantes estão protestando na manhã deste domingo, dia 28, contra o número elevado de acidentes que vem ocorrendo na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Eles querem o fechamento da rodovia até que alguma providência seja tomada.

O protesto acontece em frente ao condomínio Jardim Mariana após o último acidente, ocorrido na tarde de sábado, dia 28. Neste último acidente ocorrido no sábado morreram quatro pessoas da mesma família e um bebê de apenas um ano. Uma criança, de 8 anos, continua internada no Hospital da Unimed, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. Ele vai completar 9 anos nesta segunda-feira, dia 30.