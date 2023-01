Uma mulher de 35 anos foi baleada na noite de sábado (28) na Viela Chico Mendes, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. Ela foi socorrida por um homem, de 34 anos, para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, cidade vizinha.

Segundo apuração do portal, a vítima levou tiros no peito e em um dos braços, e não corre risco de morrer. Ela passou por cirurgia. No momento desta publicação, não havia informações sobre as circunstâncias da tentativa de homicídio.