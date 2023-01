Polícia Militar prende suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda

A Polícia Militar prendeu suspeitos de tráfico de drogas e realizou apreensões neste fim de semana em Volta Redonda. A primeira ocorreu no sábado (28), quando quatro jovens, com idades entre 20 e 23 anos, foram presos por tráfico de drogas e associação na Rua Rio Grande, no bairro Belmonte.

A Polícia Militar chegou até os suspeitos após denúncias de populares sobre tráfico. Após cerco, os suspeitos foram rendidos. Com eles, foram apreendidos um tablete grande de maconha prensada, 910 trouxinhas da mesma droga e cinco celulares, além de material para endolação.

Já neste domingo (29), a ação foi realizada no condomínio Ingá I, no bairro Santa Cruz. Um suspeito foi detido e os policiais apreenderam no local 163 pinos de cocaína, 43 trouxinhas de maconha, 14 tiras da mesma droga, além de R$ 64. (Foto: PM/Divulgação)