A família que morreu no acidente no fim da tarde de sábado (28), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, será sepultada no Cemitério do Âncora, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, onde residia. O sepultamento está marcado para às 14 horas, segundo publicação de familiares nas redes sociais.

Allan Leandro Menezes, de 32 anos, era casado com Júlia Gourgel, de 28. Eles eram pais do bebê Noah, de apenas 1 ano, que acabou falecendo no acidente. O irmão de Noah, que também estava no carro, completará nesta segunda-feira (30) 9 anos.

Ele foi socorrido para o Hospital São João Batista, onde passou por cirurgia e teve que amputar a perna. O menino foi transferido na madrugada deste domingo (29) para um hospital particular da cidade, onde segue internado em estado grave no CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Outra vítima do acidente fatal é Fábio Passos, de 35 anos. Ele estava no carro que bateu no veículo da família. O tio do menino, de 21 anos, foi identificado como Marcelo Farias Gourgel, e foi levado com ferimentos moderados ao Hospital São João Batista. (Foto: Arquivo Pessoal)