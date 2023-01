Volta Redonda vence o Vasco em Cariacica (ES): 2 x 1

O Volta Redonda conquistou sua terceira vitória consecutiva e venceu o Vasco por 2 a 1, nesta segunda-feira, dia 30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Voltaço assumiu a segunda colocação do estadual com 10 pontos conquistados.

No primeiro tempo, o Volta Redonda começou melhor que o Vasco, mas não soube aproveitar as oportunidades. Quando a equipe cruzmaltina melhorou na partida, o Voltaço soube aproveitar os contra-ataques.

Aos 24’, o atacante Lelê fez boa jogada na área, a defesa do Vasco afastou mal, o lateral-esquerdo Ricardo Sena aproveitou para finalizar forte e abrir o placar para o Esquadrão de Aço, 1 a 0. Aos 34’, o meia Luciano Naninho deu um lindo passe para Lelê, que deslocou o goleiro para ampliar, 2 a 0.

No segundo tempo, o Volta Redonda voltou mais defensivo ao campo. Ao mesmo tempo em que se defendia dos avanços do Vasco, buscava o contra-ataque para retrucar o adversário. Aos 12’, o atacante Gabriel Pec acertou um lindo chute de fora da área e descontou para o cruzmaltino, 2 a 1.

Mesmo sofrendo o gol, o Volta Redonda foi pra cima do adversário e perdeu três oportunidades de ampliar o placar. No meio do segundo tempo, o goleiro Jefferson defendeu um pênalti cobrado pelo atacante Pedro Raul e freou a reação do Vasco. O Voltaço segurou o resultado e conquistou mais uma vitória no Campeonato Carioca.

O próximo compromisso do Voltaço será na quinta-feira (02), diante do Fluminense, às 21h10, no estádio Raulino de Oliveira.