Carreta tomba na Rio-Caxambu, em Resende

Uma carreta tombou na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h20min, no km 15,9, da BR-354, Rodovia Sebastião Alves do Nascimento, conhecida como Rio-Caxambu, em Resende.

Os agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e apuraram que o condutor da carreta carregada com bobinas de polietileno para fabricação de sacolas plásticas, perdeu o controle de direção e tombou ao fazer uma curva, colidindo contra uma árvore e um barranco.

O condutor, de 66 anos, foi socorrido com ferimentos por equipe de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital de Emergência de Resende. Como tombou fora da pista não houve interdição da pista.

O trânsito ficou lento devido à curiosidade dos motoristas que diminuíam a velocidade para ver e fotografar o acidente. Não houve derramamento ou saque da carga. O serviço de destombamento e retirada do veículo do local está programado para ser realizado nesta terça-feira, dia 31, se as condições climáticas permitirem.