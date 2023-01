Grebal abre inscrições para workshop de declamação de poesias

Começam nesta terça-feira, dia 31, as inscrições para o 1º Workshop de Declamação de Poesias do Grêmio Barramansense de Letras. Com o tema “Descobrindo Formas e Tons”, a proposta que inicia as atividades de 2023 do Grebal é direcionada para educadores, estudantes, amantes da poesia ou quem deseja aprimorar o talento.

Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (24) 99912-1975 para se inscrever. As vagas são limitadas e não há taxa, mas o Grebal solicita a contribuição de dois quilos de ração para gatos que serão doados para entidades que cuidam de animais.

O workshop será ministrado pelo presidente do Grebal, Paulo Rangel, e está previsto para acontecer nos dias 4 e 11 de fevereiro (sábados), das 14h às 17h, na sede do grêmio – na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa.

“Essa proposta busca estimular a capacidade de expressar e interpretar a criatividade, descobrindo e aplicando à poesia, novas “formas e tons”. O workshop será uma oportunidade de imergir no universo poético de forma a enaltecer a essência do texto literário, alcançando todo o potencial da obra”, sintetiza Paulo Rangel.

Serviço

1º Workshop de Declamação de Poesias “Descobrindo Formas e Tons” do Grebal

Inscrições: a partir de 31 de janeiro (terça-feira)

WhatsApp: (24) 99912-1975

Datas: 4 e 11 de fevereiro, das 14h às 17h

Local: Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, Centro – Barra Mansa

Contribuição: 2 kg de ração para gatos