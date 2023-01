O idoso, Alceu Eurico da Silva, de 73 anos, foi encontrado morto no domingo, dia 29, numa casa da Rua F, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

A Polícia Militar foi ao local e encontrou uma tesoura de jardinagem encravada no pescoço do idoso. Uma faca com marcas de sangue também foi encontrada na pia. A constatação do homicídio foi feita pela perícia da Polícia Civil.