Passeio ao ‘Jurassic Land’ beneficiou 50 pessoas atendidas pelo Centro-Dia para Pessoa com Deficiência e seus responsáveis

Os atendidos pelo Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (CAPD) de Volta Redonda participaram no sábado, 28, de um espetáculo imersivo, que levou os visitantes de volta à era dos dinossauros no “Jurassic Land”, localizado no bairro São Geraldo. O passeio foi organizado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), por meio do Departamento de Proteção Social Especial (DPES).

De acordo com os organizadores, o passeio beneficiou 50 usuários atendidos pelo Centro-Dia e os seus responsáveis. O transporte para o local foi realizado pela própria família dos usuários, uma vez que o Capd não funciona nos fins de semana.

O espaço disponibilizou uma sessão especial para os alunos do CAPD, a partir das 14h. O “Jurassic Land” conta com um local amplo, climatizado e preparado para uma aventura no período jurássico. Com sessões que duram, em média, 50 minutos, o “Jurassic Land” promete um espetáculo com muita interatividade e diversão, tonando o ambiente lúdico e recheado de experiências.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Mariana Pimenta do Nascimento, afirma que ações como essa oportunizam o desenvolvimento afetivo e social dos usuários.

“Essa atividade vem ao encontro do que a gente propõe, que é a inclusão social desses usuários. Além da importância de proporcionar momentos de interação e lazer, para além das atividades institucionais que já são propostas. Ficamos atentos às ações que acontecem na cidade, pensando em inserir eles nesse contexto”, disse a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta a importância de promover atividades em espaços da cidade. “Esses passeios servem para trabalharmos de forma lúdica o desenvolvimento cognitivo deles, desencadeando uma série de benefícios e melhorando a qualidade de vida, e promovendo a inclusão das pessoas com deficiência”.

A coordenadora do CAPD, Beth Melo, afirma que os eventos são oportunidades para contribuir com o desenvolvimento e inclusão das pessoas com deficiência. “É muito importante oportunizar, aos nossos usuários, a participação nos mais diferentes eventos. A inclusão é um processo contínuo que se constrói diariamente, principalmente quando nos comprometemos com os nossos atendidos. Os usuários do CAPD têm esse privilégio”.

