Colisão envolve ciclomotor e carreta na Dutra em Resende

Uma colisão envolveu um ciclomotor (Shineray/50Q) e uma carreta por volta de 1 hora desta madrugada, dia, 31, no km 310, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso em Resende. O motorista da carreta disse aos policiais rodoviários federais (PRF) que estava entrando na pista auxiliar e olhou para os dois lados e não avistando qualquer veículo.

Quando menos esperava apareceu o ciclomotor e não conseguiu frear a tempo para evitar a colisão. O condutor do ciclomotor, que não é habilitado, nem possui Autorização para conduzir Ciclomotor (ACC), foi socorrido com ferimentos por uma equipe de resgate médico do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

O ciclomotor foi removido para o pátio e aplicadas as devidas multas por estar, com licenciamento vencido desde 2016, o condutor dirigir sem possuir CNH ou ACC, pneu dianteiro em mau estado.