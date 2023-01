Um homem identificado como sendo Wellington Corrêa Barbosa, de 23 anos, foi executado com vários tiros na noite de segunda-feira, dia 30, num matagal, depois de ser retirado à força de casa, na Comunidade São Januário, atrás do bairro Jardim do Sol, em Resende.

Segundo a companheira da vítima, quatro homens encapuzados invadiram a residência do casal e levaram o jovem para um matagal, onde foi executado. Foto: Polícia Militar