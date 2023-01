Polícia Militar prende suspeito com arma e drogas em Paraíba do Sul

Policiais militares prenderam nesta sexta-feira, dia 31, um homem, de 41 anos, e um jovem de 21, com um revólver calibre 38, com a numeração raspada e 513 pedras de crack na antiga Estrada Vieira Cortêz no bairro Santa Josefa, em Paraíba do Sul.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. A arma apreendida estava com seis munições. Após passarem por perícia as drogas apreendidas pesaram cerca de meio quilo.

Na delegacia de Polícia de Paraíba do Sul, os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.