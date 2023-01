Policiais civis prendem homem acusado de matar idoso em Barra Mansa

Policiais civis da 90ª DP prenderam na madrugada desta terça-feira (31), um homem, de 27 anos, acusado de matar um idoso de 73 anos, no último fim de semana, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

O idoso foi morto no último fim de semana com uma tesoura de cortar grama encravada no pescoço. Uma faca de cozinha com marcas de sangue também foi encontrada na casa da vítima. De posse de um mandado de prisão expedido pela Justiça, os agentes foram até o local, onde o suspeito foi preso.

Na delegacia de Barra Mansa, o preso teria confessado o crime, afirmando que ele e o idoso se conheciam e que vítima teria se negado a lhe emprestar R$ 20, o que gerou uma briga. Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.