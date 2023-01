Policiais civis da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) coordenados pela delegada Drª Juliana A. Oliveira da Costa, prenderam nesta terça-feira, dia 31, por volta das 10 horas, um homem, de 40 anos, suspeito de estupro de vulnerável na Vila Maia, em Barra do Piraí.

Com um mandado de prisão expedido pela Justiça, a prisão ocorreu no local de trabalho do suspeito. Segundo agentes da Deam, o homem é acusado de estuprar a ex-enteada, entre 9 e 14 anos, quando morava no Bairro Retiro, em Volta Redonda.

Segundo os agentes, no momento da abordagem o suspeito não ofereceu resistência, sendo conduzido para a delegacia de Volta Redonda e está à disposição da Justiça.