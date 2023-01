Vagas são limitadas para os cursos de Letramento e Matemática Básica

A Academia da Vida Oscar Cardoso, em Volta Redonda, está com vagas abertas para os cursos de Letramento e Matemática Básica. Idosos a partir de 60 anos podem fazer a sua matrícula na escola, que está funcionando na Rua 539, s/nº, bairro Jardim Paraíba, no prédio do Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), no Estádio da Cidadania, entre os setores verde e azul. As vagas são limitadas. A previsão é que as aulas presenciais retornem a partir do dia 9 de fevereiro.

A unidade escolar da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), voltada para a melhor idade do município, trabalha com quatro portas de entrada: Letramento, Matemática Básica, Português Básico e o Curso Básico de Atualização, que tem duração de dois anos, com aulas na parte da manhã (das 8h às 11h30) e na parte da tarde (das 13h30 às 17h10). As vagas para os dois últimos cursos já foram preenchidas.

A diretora-geral da Academia da Vida, a professora Márcia Regina da Silva Campos ressalta a importância da escola para a vida dos alunos da terceira idade. “Ficamos sempre muito felizes com o depoimento dos nossos alunos, que nos relatam sobre o resgate da autoestima; o conhecimento, fazendo diferença no modo de pensar e lidar com as questões da vida; a alegria e o bem-estar do convívio social; a diferença na saúde ao colocar em prática o que se aprende em sala de aula; o aumento da disposição ao praticar atividades físicas próprias para a pessoa idosa. Ouvir essas declarações nos anima a aperfeiçoar nosso trabalho, e lutar por condições melhores para que mais pessoas possam usufruir desse projeto”, disse a diretora.

Idealizada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, a academia homenageia a memória do ex-assessor e amigo, o jornalista Oscar Cardoso. Este ano a escola vai oferecer dois novos cursos: Mundo Espetacular e Estados do Brasil.

A diretora-geral destacou que atualmente a escola já oferece 21 cursos. “Oferecemos diversos cursos de extensão, como Arte II, Bem-Viver, Coral, Dança, Exercício e Movimento, Mente Ativa, Mundo Contemporâneo, Informática, Teatro, entre outros. Todos esses cursos têm um ano de duração”.

