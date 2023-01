Volta Redonda supera os 3 mil empregos criados em 2022

De janeiro a dezembro, cidade teve saldo positivo de 3.010 novas vagas de trabalho de carteira assinada no ano passado, segundo o Caged

Volta Redonda fechou o ano de 2022 com um saldo positivo de 3.010 novas vagas de trabalho criadas no município. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados nesta terça-feira (31). Foram 32.439 admissões contra 29.429 desligamentos ao longo de 2022.

Os dados mais recentes desta terça-feira trazem os números de dezembro do ano passado, quando o município registrou saldo positivo de 159 novas oportunidades de emprego geradas. O setor que mais gerou oportunidades nesse período foi o da Indústria, com 870 criadas. A Agropecuária registrou uma nova vaga.

Mais empregos a curto, médio e longo prazos

E mais vagas estão previstas para serem geradas na cidade ao longo deste ano e os seguintes, com vagas diretas e indiretas a curto, médio e longo prazos. Diversas ações do Poder Público Municipal têm colaborado para esse cenário positivo, incluindo parcerias já estabelecidas, inclusive com a iniciativa privada.

Graças à expansão do Grupo Royal, que tem previsão para começar no ano que vem, o município terá mais 800 empregos diretos e tantos outros indiretos. A empresa abrirá uma nova loja no prédio onde funcionava o Extra Hipermercado, na Vila Santa Cecília. Além da nova loja, uma nova central de distribuição do grupo será construída à margem da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).

Outra rede atacadista de hipermercados, uma das maiores do país, o Grupo Assaí, confirmou sua chegada a Volta Redonda. Pelo projeto, serão R$ 50 milhões em investimentos, gerando pelo menos 500 empregos diretos.

As obras de expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, também deixam o mercado de trabalho aquecido. O complexo comercial passará a contar com mais uma torre – no terreno do antigo Hortifruti – interligada por uma passarela panorâmica, ganhando uma nova fachada. Com isso, serão abertas mais 60 lojas, com pelo menos mais 300 empregos diretos.

‘Lei do Aço’ deve gerar mais empregos

Após a ‘Lei do Aço’ (nº 8.960/20) passar a valer – que garante incentivos fiscais às indústrias siderúrgicas instaladas no estado do Rio –, a prefeitura intensificou as negociações para a instalação de empresas no município, que já abriga a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). A estimativa é que 2 mil empregos diretos sejam gerados em Volta Redonda nos próximos anos.

Cerca de 15 empreendimentos do setor metalmecânico já demonstraram interesse em se fixar em um condomínio industrial à margem da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma. Três empresas estão nos últimos detalhes. Além dos incentivos fiscais e da empresa “âncora”, a questão logística é tratada como diferencial para conseguir atrair novas empresas.

“Estamos trabalhando muito e investindo na geração de emprego e renda na nossa cidade. E como é bom ver os empresários apostando novamente no crescimento de Volta Redonda. Conseguimos resgatar a credibilidade do nosso município. Muitas outras empresas estão por vir. Precisamos criar boas condições e bem-estar para que os nossos jovens, adultos, não precisem sair do município para poder trabalhar em outras cidades. Esta é a Volta Redonda que todos um dia sonhamos viver”, afirmou Neto. Fotos: Cris Oliveira/PMVR