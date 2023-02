Uma cadela foi atingida na barriga por uma bala perdida no fim da tarde desta quinta-feira (1º) em Barra Mansa. O fato ocorreu em uma residência da Rua José Fernando Alves da Silva, no bairro Siderlândia. Ela não resistiu e morreu no local.

A dona do animal, de 36 anos, informou a policiais militares que estava em casa, com o filho de 14, quando ouviu diversos barulhos de tiros. Ela contou que após terminar de ouvir os sons, foi até o quintal verificar o que havia acontecido, e encontrou sua cadelinha ferida, já sem vida.

No momento desta publicação, nenhum suspeito havia sido levado para a delegacia.