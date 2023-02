Deslizamento de terra interdita a RJ-153, em Amparo, Barra Mansa

Um deslizamento de terra, ocorrido na noite da terça-feira, dia 31, interditou totalmente a RJ-153, que liga Nossa Senhora do Amparo, distrito de Barra Mansa, a Santa Isabel, distrito de Valença.

A terra desceu em consequência de fortes chuvas na região. O ponto onde a barreira provoca a interdição fica na Serra da Mutuca, no trecho de Barra Mansa, o mesmo onde uma parte da pista cedeu no início do mês passado, também devido à chuva.

Até o momento a prefeitura de Barra Mansa não se manifestou sobre a desobstrução do trecho. A manutenção da estrada cabe ao DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro).