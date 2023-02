Intuito é aumentar o estoque sanguíneo da unidade de Barra Mansa visando o feriado de carnaval

O Hemonúcleo de Barra Mansa lançou nesta quarta-feira, 1° de fevereiro, a campanha ‘Abrace essa causa com a alegria de um folião’. O objetivo é aumentar o estoque sanguíneo visando suprir a alta demanda do período de carnaval, pois durante os feriados o índice de acidentes é maior que o normal. A ação segue até o próximo dia 17.

A captadora de doadores do Hemonúcleo, Cláudia Maria, pede que a população abrace a causa. “Esperamos que os doadores possam comparecer durante os dias da campanha, nos ajudando a manter o estoque para o carnaval, que é um período de muitos acidentes com algumas situações de pessoas necessitando de transfusão”, destacou Cláudia.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. O horário de coleta é das 7h às 11h, de segunda a sexta-feira. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, nº155. Ambos ficam no centro da cidade.

Fotos: Arquivo