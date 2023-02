O homem acusado de assassinar a companheira Viviane Ribeiro de Souza, no dia 11 de julho de 2018, vai a júri popular nesta quarta-feira, dia 1º, em Barra Mansa (RJ).

O julgamento está marcado para às 13 horas, no Fórum da cidade. O acusado responde por homicídio qualificado por motivo fútil, tortura, por impossibilitar a defesa da vítima e por feminicídio. O principal suspeito, hoje com 39 anos, tinha um relacionamento com a vítima.

O CASO

A comerciária Viviane Ribeiro de Souza, de 46 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira, dia 9 de julho 2018, foi encontrada morta na noite de quarta-feira, dia 12 com várias facadas, dentro de sua casa no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa.

O corpo de Viviane foi encontrado por um tio e pela filha mais velha, dentro da própria casa — não havia mais ninguém em casa no momento do crime. Viviane levou 47 facadas do seu ex-companheiro. Viviane trabalhava numa padaria ao lado do Cemitério Municipal, de Barra Mansa. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.

PRISÃO DO ACUSADO

O acusado do assassinato da comerciária Viviane Ribeiro de Souza, de 46 anos, em julho do ano passado foi preso na noite de segunda-feira, em São Paulo. O casal morava na Rua Orlando Brandão, na Vila Orlandélia, em Barra Mansa.

Viviane, que trabalhava numa padaria ao lado do Cemitério Municipal de Barra Mansa, foi morta a facadas dentro de sua casa. Fernando estava com a prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa também desde julho do ano passado.

Dr. Michel Floroschk

O delegado de Resende, Dr. Michel Floroschk cumpriu o mandado de prisão a pedido da delegacia de Barra Mansa. Fernando estava usando documentos falsos que seriam de um caminhoneiro. O suspeito foi conduzido para o Distrito Policial, também no Brás.