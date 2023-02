Rogério Corrêa projeta jogo contra o Fluminense

O Volta Redonda terá um confronto direto na briga pelas primeiras posições do Campeonato Carioca nesta quinta-feira, dia 02. O Esquadrão de Aço encara o Fluminense pela 6ª rodada do estadual em jogo no estádio Raulino de Oliveira, às 21h10.

O Voltaço está na segunda colocação com dez pontos e vem de três vitórias consecutivas – sobre Audax, Resende e Vasco. Já o Fluminense, ocupa a quarta colocação com dez pontos e vem de uma derrota no clássico para o Botafogo.

Visando a preparação para o jogo contra o Fluminense, o grupo de jogadores do Voltaço realizou o último treinamento na tarde desta quarta-feira (01), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso. Após a atividade, os atletas iniciaram a concentração para a partida. Rogério Corrêa, técnico do time, projeta um confronto difícil contra o tricolor das Laranjeiras.

“Enfrentar o Fluminense é uma das maiores dificuldades de todas as equipes do Brasil. Porque é uma característica de jogo do Fernando Diniz diferente dos demais, onde você precisa ter uma análise diferente do jogo. Então, vai ser um jogo muito difícil. Espero que a gente possa estar concentrado, sabendo das ações do Fluminense e que possamos executar tudo da melhor forma possível para o Volta Redonda conseguir um bom resultado jogando dentro de casa”.

Para a partida, Rogério Corrêa terá o retorno do lateral-direito Wellington Silva, que retorna após recuperar de uma lesão muscular. O volante Dudu está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco. Em seu lugar deve entrar o volante Henrique Silva. O zagueiro Sandro Silva e o lateral-esquerdo Gilson continuam fora de combate, ambos em tratamento de um desgaste muscular.

PROVÁVEL VOLTA REDONDA:

Jefferson, Wellington Silva, Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Henrique Silva e Luciano Naninho; Pedrinho, Luizinho e Lelê.

ARBITRAGEM:

– Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

– Assistente Nº1: Luiz Cláudio Regazone

– Assistente Nº2: Thayse Marques Fonseca

– 4º Árbitro: Ewerton Marques Ribeiro

RETROSPECTO:

Volta Redonda e Fluminense já se enfrentaram 70 vezes. Foram 13 vitórias do Voltaço, 47 vitórias do Fluminense e 10 empates. No último confronto entre as equipes, ocorrido no dia 19 de fevereiro do ano passado, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, o Volta Redonda perdeu por 3 a 0, no estádio Luso Brasileiro.

PENDURADOS:

– Henrique Silva e Pedrinho (dois cartões amarelos)