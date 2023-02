Engenheiro e ex-diretor da escola de Engenharia Metalúrgica da UFF vai acumular Pasta à secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

O engenheiro Sérgio Sodré será o novo secretário de Educação de Volta Redonda. O anúncio foi feito pelo prefeito Antonio Francisco Neto no início da tarde desta quarta-feira (1º). Sodré, que já é titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, irá acumular a função.

Com vasta experiência como professor e 34 anos de vivência na UFF (Universidade Federal Fluminense), Sodré assume o lugar que era de Julio Cyrne, funcionário público há cerca de 40 anos – mais da metade na área da Educação. O ex-secretário deixou o cargo por recomendação médica. Ele continuará na Secretaria Municipal de Educação (SME) e deu boas-vindas ao novo titular da Pasta.

O prefeito Neto agradeceu ao ex-secretário Julio Cyrne e destacou a confiança no trabalho de Sodré. “Agradeço ao Julio, que está deixando o cargo por um motivo de saúde, mas que continuará conosco. Convidamos o Sodré para nos ajudar neste momento de transição e sabemos que ele é muito capaz. Queremos fazer a Educação de Volta Redonda seguir caminhando e continuar a ser referência. Ele me pediu carta branca para atuar e eu garanto que terá todo o meu apoio”, comentou Neto.

O novo secretário citou o pedido do prefeito Neto e sua experiência com a educação. “O prefeito me deu esta missão de apoiar a secretaria de Educação neste período de transição, e é algo que me dá muito prazer. A minha origem é a educação, sou professor desde os meus 20 anos; então sou primeiro professor do que engenheiro. Neste momento vamos conhecer melhor a secretaria de Educação, teremos algumas reuniões para entender como ela funciona e, assim, propor algumas ideias, mas que a gente precisa saber se é viável. Volta Redonda já é uma referência em educação e queremos colaborar para que continue sendo cada vez mais”, afirmou.

Além de professor, Sodré é formado em Engenharia Metalúrgica e é Mestre em Engenharia de Produção, ambas pela UFF. Licenciado em Física pela FERP (Fundação Educacional Rosemar Pimentel). É doutor em Operations Research pela Florida Institute of Technology.

Como engenheiro, trabalhou por anos na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), foi diretor da escola de Engenharia Metalúrgica da UFF por dois mandatos, vice-diretor da Escola de Engenharia da UFF e do Centro Tecnológico da UFF, além de chefe de Departamento. Em 2015 recebeu o título de Professor Emérito da UFF. Tem formação acadêmica também nos EUA e foi secretário de Obras no governo Marino Clinger (ex-prefeito de Volta Redonda).

Mudança na direção da UPA

As mudanças no governo municipal seguem na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Agostinho. Alex Martins assume no lugar de Israel Carlos, que vai para o gabinete do deputado estadual Munir Neto.