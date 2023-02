Vídeo: Chuva alaga ruas de Volta Redonda

O Sul Fluminense voltou a registrar fortes chuvas com raios e trovoadas na noite desta quarta-feira (1º). No bairro Açude, em Volta Redonda, algumas ruas ficaram alagadas, cobrindo as rodas de veículos e de caçadas;

No bairro Conforto, não foi diferente. Como não era de se esperar, o Córrego Secades transbordou, e a água atingiu as residências das proximidades. A Vila Santa Cecília, nas proximidades no Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, também registrou alagamentos.

No momento desta publicação, não havia informações sobre o volume de chuva na cidade, e nem sobre ocorrências relacionadas, como deslizamentos, quedas de árvore e pessoas desalojadas.