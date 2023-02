Maior feira de cultura nerd do interior do Brasil teve apoio da prefeitura e superou expectativas, levando famílias para curtir no último fim de semana

A realização da 10ª edição do Anime Fest Fan (AFF) – maior feira de cultura nerd do interior do país – no último fim de semana, em Volta Redonda, superou as expectativas de público, com cerca de 50 mil pessoas participando durante os três dias de evento no Shopping Pak Sul, no bairro São Geraldo. O AFF teve apoio da prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), e patrocínio da Enel e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A coordenadora municipal de Juventude, Larissa Garcez, destacou que foi um evento para toda a família, em um local que proporcionou tranquilidade e transmitiu segurança aos pais que levaram os jovens, e muitos puderam fazer outras atividades enquanto os filhos e netos curtiam o Anime Fest Fan.

“Foi um evento completo, para toda a família que demonstrou o quanto as atividades para as juventudes também englobam o público de diversas outras idades. Ver os corredores do shopping lotados no último fim de semana do mês, em um evento sem qualquer intercorrência, inclusive com a participação de idosos e crianças interagindo com os jovens cosplays, foi muito legal. Do ponto de vista de política pública para juventude, foi fundamental o apoio da prefeitura, que auxiliou para que jovens, dos diversos cantos da cidade, participassem do evento com a logística do ônibus elétrico do Tarifa Zero. Isso fez com que quem nunca participou do evento

ficasse encantado com a estrutura e com esse universo”, explicou Larissa.

Com concursos de cosplay, de K-pop, expositores regionais, competições de games, jogos interativos, distribuição de brindes e muitas outras atividades, o evento também foi considerado um sucesso pelo presidente do Grupo Akai (coletivo cultural idealizador do projeto), Maicon Fagundes.

“Ficamos muito felizes com o resultado. Essa foi, sem sombra de dúvidas, a maior edição do projeto, de crítica e público. E já somos o maior evento do interior do Brasil do segmento. E a execução do evento foi fundamental para o início do desenvolvimento territorial da cultura nerd aqui no Sul Fluminense. Só tenho a agradecer a todos que nos prestigiaram nesses três dias de evento, assim como a ENEL e ao Governo do Estado”, completou Maicon.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, esteve presente no primeiro dia de evento (27/1), acompanhado de sua equipe da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), do prefeito Antonio Francisco Neto, e do vice-prefeito Sebastião Faria.

“Essa integração de jovens e outras gerações, em um evento desse porte e que valoriza uma cultura tão presente nos dias de hoje, é bom para o turismo da nossa cidade, atraindo visitantes de outros municípios, inclusive de outros pontos do país. E também movimenta a economia regional, com a circulação de mais pessoas, de diferentes lugares, na cidade. Parabéns a todos os envolvidos pelo sucesso do evento”, afirmou Sodré, que aproveitou para prestigiar o “Vírgula, Hub de Inovação VR” – espaço destinado a promover projetos, negócios e parcerias relacionadas a tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR