Empresa vai receber currículos que constam no banco de dados da SMPD e absorver alunos do curso superior de Administração da prefeitura

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), firmou uma parceria com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para o recrutamento de profissionais PCDs (Pessoas com Deficiência). O acordo foi selado em uma reunião realizada na manhã desta terça-feira (31), que contou com a participação do secretário da Pasta, Washington Uchôa, e representantes da empresa.

Uchôa explicou que a secretaria vai ficar responsável por encaminhar currículos de PCDs para a CSN, com intuito de promover a socialização, autonomia e o desenvolvimento de habilidades profissionais.

“Será feito um link eletrônico entre a secretaria da Pessoa com Deficiência e a CSN para encaminhar currículo de PCDs para seleção de vagas na CSN. Recebemos muitos currículos. A secretaria da Pessoa com Deficiência conta com um banco de dados de algumas pessoas que estão interessadas em ingressar no mercado de trabalho e aguardam apenas uma oportunidade. Queremos promover a inclusão na sociedade de Volta Redonda, e o primeiro passo é dar uma oportunidade a elas”, destacou o secretário.

Ainda por meio da parceria com a CSN, alunos do curso superior de Administração para PCDs, iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda onde as aulas ocorrem no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), receberão palestras promovidas pela siderúrgica e serão absorvidos através dos programas de estágios.

“O pessoal da CSN quer promover palestras motivacionais para as nossas turmas, que têm, em sua maioria, alunos surdos. Também será feito um trabalho para acolhê-los nos programas de estágios da CSN. Então está é mais uma parceria que firmamos que mostra que Volta Redonda tem um novo olhar sobre a pessoa com deficiência. Tenho certeza que é uma motivação extra para todos os que já estão estudando, e aos novos alunos que ingressam no curso superior, no qual as aulas começam a partir do próximo dia 14 de fevereiro”, enfatizou Uchôa.

Recentemente, o secretário também esteve na Ambev, em Piraí, apresentando o projeto da universidade para deficientes para a direção da empresa.

Por meio de parceria com o Ministério Público do Trabalho, a SMPD já encaminhou mais de 50 currículos de pessoas com deficiência para empresas da região. A empresa que tiver interesse em promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho pode entrar em contato pelo telefone: (24) 3339-9031, ou através do e-mail: smpd@voltaredonda.rj.gov.br. Foto: Divulgação/PMVR.