Acusado de matar ex-companheira é condenado a 22 anos de prisão

Fernando Muniz da Silva, de 39 anos, acusado de assassinar a companheira Viviane Ribeiro de Souza, foi condenado por júri popular a 22 anos de prisão, na tarde desta quarta-feira, dia 1º, no na 1ª Vara Criminal do Fórum de Barra Mansa.

Familiares e amigos da vítima estiveram acompanhando o julgamento. Viviane foi morta no dia 11 de julho de 2018, com 47 facadas desferidas pelo condenado, na Rua Orlando Brandão no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa.

O corpo de jurados avaliou as provas dos autos e reconheceu o homicídio com a qualificadora de feminicídio. O corpo de Viviane foi encontrado por um tio, preocupado porque ela não apareceu no trabalho no dia anterior e nem atendia as ligações pelo celular.

O acusado foi preso no dia 25 de fevereiro de 2019 no Brás, em São Paulo, numa ação da delegacia de Barra Mansa que contou com o apoio da Polícia Civil do estado vizinho. Viviane tinha 46 anos e deixou duas filhas e três netos. O acusado teve o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça cerca de 10 dias após o crime.