A aposentada Edna Mara Braga, moradora do distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, está promovendo nas redes sociais uma campanha para reformar a casa e recuperar os bens que foram estragados pela chuva que atingiu o imóvel na última segunda-feira (30). A Defesa Civil interditou a residência, na quarta-feira (1º), e no momento ela está dormindo com o marido em um restaurante desativado que fica nas proximidades, para onde também conseguiu levar alguns objetos da residência que não foram danificados. Veja no fim da matéria como ajudar.

De acordo com ela, na residência moravam, além dela e o marido, a filha, grávida de sete meses, o genro, e outro filho. “Com isso, a minha filha está na casa do sogro, e meu filho na casa da minha mãe”, explicou. Segundo Edna, por conta da chuva que atingiu a localidade, a manilha que fica em frente a sua casa rompeu, e acabou entrando água pelo chão do imóvel.

“Embaixo da casa passa uma rede de água e esgoto e, com o rompimento da manilha, acabou entrando água por baixo da residência. Agora, estou tentando recuperar a minha casa e comprar alguns móveis que perdi”, lamentou. Edna explicou que a Defesa Civil interditou porque havia risco do chão ceder com a família dentro, podendo provocar uma tragédia.

“O piso do banheiro inclusive já cedeu e também houve uma rachadura na parede. “Perdi guarda-roupas, edredons, cômoda, entre outros objetos. Sou aposentada, recebo salário mínimo, e não possuo condições de arcar com todas as despesas”, concluiu. Para ajudar, Edna disponibilizou um PIX. O número é 24 98116-1090. Além disso, ela também abriu uma vaquinha online. Para doar, basta clicar no link ao lado e enviar qualquer quantia: https://www.vakinha.com.br/3441745