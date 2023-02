O corpo do jovem João Pedro Souza dos Santos, de 23 anos, foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira, no quintal de uma casa localizada na Rua José Fernando Alves da Silva, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. O imóvel é o mesmo, onde uma cadela foi atingida por um tiro no final da tarde de quarta-feira, dia 02.

O cadáver foi encontrado por uma mulher de 36 anos, quando ela se preparava para enterrar o animal. Assustada, ela chamou a Polícia Militar, que havia estado na residência para verificar os disparos que mataram o animal, mas, ainda não se sabia que uma pessoa havia sido morta.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o rapaz foi morto com um tiro no peito.