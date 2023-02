Defesa Civil comemora aniversário

A Defesa Civil que desempenha um excelente trabalho de prevenção e ação comemorou na quarta-feira, o Dia Nacional da Defesa Civil. O superintendente da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano disse que ao ingressar na Defesa Civil, todos prestam um juramento que deverá estar alinhado com a missão de prestar um serviço de excelência à população.

– O trabalho da Defesa Civil consiste na prevenção, preparação, mitigação, assistência e socorro às vítimas de calamidades, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. Tudo precisa ser feito com muita dedicação. Nosso compromisso é com a credibilidade, respeito, trabalho em equipe, ética, transparência e principalmente, gostar do que fazemos. Nesse período de chuvas intensas, a Defesa Civil fica mais em evidência, onde o nosso principal objetivo é prestar socorro à população e salvar vidas – concluiu o superintendente Germano.