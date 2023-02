Período chuvoso favorece ocorrências de transtornos em áreas de risco



Com o forte período de chuvas que vem castigando o mês de janeiro, as equipes da Defesa Civil de Barra Mansa seguem realizando trabalhos de vistoria em diversas áreas de risco por toda a cidade, com o intuito de prevenir os casos de deslizamento e monitorar obras irregulares em locais de risco, que aumentam a chance de acidentes. As equipes também estão monitorando a situação dos rios da cidade, que estão abaixo do limite de segurança.

Na madrugada desta quarta-feira, dia 1º, foram registradas cinco ocorrências de deslizamento de terra, que aconteceram nos bairros São Francisco; Ano Bom; Jardim Guanabara; Boa Vista e Centro. As equipes já estão realizando o trabalho de prevenção e desobstrução das áreas. Além dos deslizamentos, as equipes interditaram a estrada que liga o bairro Santa Izabel até o distrito de Amparo por conta das fortes chuvas, que marcaram 33mm no pluviômetro. O local já foi liberado para o acesso.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, informou que o órgão atua na fiscalização por toda a cidade, interditando obras e imóveis que possam gerar risco ao ambiente público, monitorando áreas suscetíveis a ocorrências de inundações, deslizamentos e desabamentos. O coordenador ainda ressaltou a importância da conscientização dos munícipes em situações como essa.

“Estamos sempre em alerta neste período de chuvas durante o mês de janeiro. É de suma importância a conscientização da população para os riscos que ela sofre ao realizar atividades sem a prévia autorização e acompanhamento técnico e em áreas de risco. Quando as pessoas entendem o risco à vida e a consequência de ações como essas, elas passam a pensar de forma diferente e buscar não realizar obras ou intervenções em áreas não apropriadas”, reforçou.

Saae de Barra Mansa segue com serviços de limpeza durante período de chuvas



O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) deu sequência na manhã de quarta-feira, dia 2, nos serviços de capina, roçada e limpeza no município. Os trabalhos são feitos diariamente em vários bairros da cidade e tem o intuito de promover qualidade de vida aos munícipes, evitar a proliferação de doenças e preservar o meio ambiente.

Os serviços de capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meios-fios foram realizados nos seguintes locais: Região Leste; Vista Alegre; Ary Parreiras; Boa Sorte; São Luiz; Centro; Goiabal; Vila Maria e Santa Rosa.

A autarquia também promoveu o serviço de coleta de volumosos, que ocorreu nos bairros Nova Esperança; Boa Sorte; Metalúrgico; Centro; Goiabal; Jardim Alice e Vista Alegre.

Por fim, foi realizada a coleta de terra, entulho e lama no bairro Siderlândia, limpeza de córregos e rios no bairro Vista Alegre e capina no Parque da Cidade, no Centro. Fotos: Divulgação