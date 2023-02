PRF apreende cigarros contrabandeados na Dutra em itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira, dia 02, duzentos e oitenta maços de cigarros contrabandeados, em um ônibus que seguia de São Paulo para Volta Redonda, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo os agentes, durante a fiscalização, o motorista do ônibus informou que no bagageiro também havia encomendas que seriam deixadas na garagem da empresa, onde seriam retiradas pelos destinatários. Ao consultar as notas fiscais e observar as encomendas, duas caixas levantaram suspeita devido aos seus pesos e estarem com um Danfe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) em que a descrição da predominância dos produtos eram roupas em uma caixa e baralhos, na outra.

Ao abrir as caixas, os agentes encontraram os cigarros paraguaios e 30 caixas com 50 unidades de papel seda.