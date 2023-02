Policiais do Batalhão Rodoviário de Piraí (BPRV) composta pelos policiais, o sargento Gonçalves e os soldados Mancebo e Araújo, prenderam na noite desta quarta feira, dia 1º, três suspeitos em um veículo com 26 pinos de cocaína, no bairro Chalé, em Barra do Piraí.

Segundo policiais militares, um deles já tinha passagem e havia sido preso três vezes por tráfico de drogas e roubo. O registro foi feito na Delegacia de Piraí onde todos foram presos pela autoridade Policial.