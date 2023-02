Algumas unidades já estão recebendo reparos, reformas e revitalizações, e outras iniciarão as obras em breve

Com investimentos previstos de mais de R$ 14 milhões, escolas e colégios da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda estão passando por reparos, reformas e revitalizações. São trabalhos de recuperação estrutural, pintura, revitalização de espaços internos e externos, reparos em telhados, criação de novos espaços, substituição de equipamentos, entre outros serviços, com o objetivo de oferecer melhores condições para alunos e profissionais.

Na lista de unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME), sete já estão recebendo melhorias, e outras nove terão os trabalhos iniciados em breve. Pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), uma escola está sendo reformada no bairro Vila Americana.

As unidades da SME que já estão passando por melhorias são: os centros municipais de Educação Infantil (CMEIs) Cora Coralina, no bairro Belmonte, e Bem-me-quer, no Santo Agostinho; as creches Nosso Espaço, no Volta Grande, Ayrton Senna, na Vila Santa Cecília, e Maria Clara Machado, no Retiro; e as escolas Jayme de Souza Martins, no Santo Agostinho, e Octacília da Silva Stockler Mendonça, bairro Belo Horizonte.

“As aulas retornam na Rede Municipal de Ensino no próximo dia 6, com exceção da Creche Ayrton Senna, localizada na Vila Santa Cecília, o CMEI Bem-me-quer, no Santo Agostinho, e a escola Waldyr Bedê, no Santa Rita do Zarur, que estão passando por obras estruturais, sendo essas duas últimas em sistema de contratação emergencial”, explicou o secretário municipal de Educação, Julio Cyrne.

Também estão previstas melhorias para os CMEIs Aracy Carvalho Di Biase (Açude), Zilda Arns (249); as creches Aymar Müller Taranto (Belo Horizonte) e Norberto Reduzino de Sá (Nova Brasília); além das escolas Paulo VI (Açude), Professora Maria Carraro (Mariana Torres), Prof. Wladir de Souza Telles (Vila Rica-Tiradentes), Rubens Machado (Verde Vale), e a Escola Especializada Dr. Hilton Rocha (São João Batista).

Unidade da Fevre passa por reforma geral

O Colégio José Botelho de Athayde, localizado no bairro Vila Americana, está passando por uma reforma geral. Com investimento de R$ 1,6 milhão, a unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) está recebendo melhorias em todas as estruturas e a previsão é que a obra seja totalmente concluída em maio deste ano.

Uma das novidades é a construção de um auditório dentro da unidade educacional, que também vai ganhar uma cobertura de proteção contra chuva na entrada (área externa). A reforma envolve ainda reparos no sistema de esgoto, solução de problemas de infiltração, troca de toda a instalação de rede elétrica, substituição de pisos e de ventiladores, além de pintura geral e preparação do espaço que receberá o novo elevador.

“Estamos finalizando as obras do andar das salas de aula, para que os alunos tenham todo espaço já reformado para começar o ano letivo. A escola está se organizando para que a obra siga em paralelo às aulas, já que algumas intervenções acontecem dentro do horário de funcionamento da unidade e outras não”, explicou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR