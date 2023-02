Fim de semana tem programação especial no Sider Shopping

Faça chuva ou faça sol, fim de semana todo mundo quer ter algo diferenciado para fazer e no Sider Shopping tem sempre uma programação especial para todas as idades.

Para os pequenos, o Clubinho Sider de fevereiro tem uma programação bem divertida e deliciosa todos os sábados. No dia 04/02, a atração é o Camarim Maluco para a criançada se divertir se caracterizando com acessórios e cores. No dia 11/02, a Oficina de Lança Confetes já dá uma prévia das atividades de Carnaval, e no dia 25/02, Oficina de Pipoca Divertida para cada um criar seu próprio sabor. O Clubinho acontece sempre no horário das 15h às 19h, no 2º piso, ao lado da loja Feito Doce, basta fazer a inscrição na hora do evento. As vagas são limitadas, a entrada é gratuita e a classificação é livre.

Para os adultos, o Sider Shopping continua com o Projeto Mais Música na Praça de Alimentação. Na agenda, cantores da região Sul Fluminense levam sempre o melhor da música nacional e internacional. As apresentações acontecerão aos domingos, a partir das 17 horas. Contando com uma estrutura segura e confortável, o Mais Música é uma ótima opção para quem deseja compartilhar de bons momentos, seja com a família ou com amigos.

Para abrir o mês de fevereiro, tem show com Gustavo Sabença, que vai trazer o melhor da MPB, no dia 05/02. Já no dia 12/02, a música pop fica por conta da voz de Marcella Paiva e para encerrar, no dia 26/02, Victor Murillo se apresenta trazendo o melhor do Sertanejo embalando os clientes mais apaixonados.

Serviço:

Mais informações: sidershopping.com.br