Abre-alas para a Pré-folia em Volta Redonda, que começa neste fim de semana com a apresentação de dois blocos carnavalescos. A entrada é franca. Neste sábado, dia 4, o bloco infantil “Mamãe Eu Quero Sambar” vai “entrar na avenida” do Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, a partir das 14h.

Já no domingo, dia 5, é a vez do primeiro bloco LGBTQIAP+ desfilar. O Bloco LGBTI Folia “Nossa Cidade, Nossas Identidades” vai se apresentar na Ilha São João. A abertura dos portões é a partir das 15h. Toda a programação da Pré-folia e Carnaval em Volta Redonda está disponível nas redes sociais da prefeitura: @prefeituravr.

*Prevenção*

Nesta sexta-feira, dia 3, o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, se reuniu com os representantes do bloco “Mamãe Eu Quero Sambar” para discutir ações preventivas para a segurança dos participantes.

“É muito importante destacar que é crime não só a venda, mas também o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Por isso, estamos nos reunindo e desenvolvendo campanhas educativas de prevenção para que isso não ocorra nos locais. E na próxima semana, iremos no reunir novamente com o Conselho Tutelar do município”, comentou.

*PROGRAMAÇÃO OFICIAL COMPLETA*

Dia 04/02 – Bloco infantil “Mamãe Eu Quero Sambar”, às 14h, Rua 18, Memorial Zumbi dos Palmares, bairro Vila Santa Cecília;

Dia 05/02 – Bloco LGBTI Folia “Nossa Cidade, Nossas Identidades”, às 15h, Ilha São João;

Dia 10/02 – Pré-folia com Aglomerou; Pedro Oliveira e Mistureba. Abertura dos portões às 19h, Ilha São João;

Dia 11/02 – Pré-folia com Raffa Martin; Gustavo Peixoto; Jô e Samuel; Léo Mitto e Sorriso Aberto. Abertura dos portões às 14h, Ilha São João;

Dia 11/02 – Bloco “Alegria, Alegria”, às 18h, Rua C – Praça Ayrton Senna, bairro Parque das Ilhas;

Dia 12/02 – Bloco “Tô no Brilho”, abertura dos portões às 15h, Ilha São João;

Dia 12/02 – Bloco “De Volta na Redonda”, às 10h, Rua 60, nº 59, Colégio Macedo Soares, Vila Santa Cecília;

Dia 16/02 – Baile “Vem junto com a Melhor Idade”, abertura dos portões às 14h, Ilha São João;

Dia 17/02 – Bloco “Piranhas do Beco”, às 17h, Rua 41C, Vila Santa Cecília;

Dia 17/02 – Bloco Tacalipal, às 17h, Rua 227, Praça Maria Amélia Diogo, bairro Eucaliptal;

Dia 18/02 – Bloco “Vai da Merda”, às 15h, Rua 42, nº70 (Bar do Caixote), bairro Jardim Tiradentes;

Dia 18/02 – “Bloco dos Caretas”, às 17h, Rua 318 – (Sede Bloco Carnavalesco os Caretas), bairro Sessenta;

Dia 19/02 – Bloco “Pé de Galinha”, às 15h, Av. Dr. Walter Granato da Rocha – Sede Associação Carnavalesca Pé de Galinha, bairro Jardim Tiradentes;

Dia 20/02 – Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”, às 15h, Rua Campos – Biblioteca Comunitária, bairro Siderlândia;

Dia 21/02 – “Bloco do Lençol”, às 15h, Praça Brasil, Vila Santa Cecília;

Dia 25/02 – Bloco “Arrastão do Conforto”, às 15h, Rua 235 – bairro Conforto;

Dia 05/03 – “Bloco dos Cria de Santa Cruz”, às 15h, Av. dos Ex-Combatentes, bairro Santa Cruz. Secom/PMVR