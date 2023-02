Prefeitura realiza limpeza após transbordo do Rio Barra Mansa

Equipes do Saae e Secretaria de Manutenção Urbana atuam nos bairros Nova Esperança, São Luiz e Boa Sorte

A sexta-feira, dia 03, começou com limpeza nos bairros Nova Esperança, São Luiz e Boa Sorte. Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Secretaria de Manutenção Urbana estão no local devido à sujeira deixada pelo transbordamento do Rio Barra Mansa. Foram mobilizadas máquinas, retroescavadeira, caminhões, caminhões-pipa, hidrojateador e funcionários da Coordenadoria de Resíduos Sólidos. A forte chuva que atingiu a região no final da tarde desta quinta-feira, dia 02, fez com que o nível do rio subisse e causasse alagamento na via. De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), foi registrado um volume de chuva acima do esperado.

“Os nossos dados pluviométricos marcaram uma média de 50 milímetros de chuva por hora, superando a nossa expectativa. Foi uma chuva intensa que atingiu nossa região. Prontamente iniciamos os atendimentos, fizemos a remoção de moradores e interditamos residências localizadas em áreas de risco” disse João Vitor da Silva Ramos, coordenador da COMPDEC.

Ainda segundo dados do órgão, os pontos de alagamento ocorreram por volta das 17h. As sirenes de alerta das localidades foram acionadas, para que os moradores buscassem por áreas seguras.

O transbordamento atingiu, principalmente, a Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança. Equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal permaneceram nos locais para orientar os moradores e motoristas. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também esteve de prontidão para atender a comunidade.

No início da noite, a Defesa Civil, após avaliação em dois imóveis na Rua Bernardo Manoel da Silva, no Nova Esperança, em função da queda de um muro e do deslizamento de terra, interditou quatro casas. Sete moradores ficaram desalojados e foram encaminhados para a casa de parentes. Outros cinco, desabrigados, foram levados para a escola do bairro.

ATENDIMENTOS

A Defesa Civil segue monitorando áreas de risco da cidade e possui sirenes de emergência, mas alerta aos moradores residentes próximo a encostas que se abriguem em locais seguros ao observar sinais de água escoando pelos morros ou rachaduras. O órgão pode ser acionado através dos telefones 199 ou (24) 3028-9370. Os Bombeiros atendem pelo número 193.

Durante este período de chuvas, as equipes das Secretarias de Ordem Pública (SMOP), Manutenção Urbana (SMMU), e Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), atuarão em sistema de plantão atendendo as ocorrências causadas pelas chuvas.

Fotos: Divulgação