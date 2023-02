PRF prende primos com 39 quilos de maconha na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização na noite de quinta-feira, dia 2, por volta das 20h10min, quando depararam com um veículo Toyota Etios SD XPLUS AT, de cor branca, com dois ocupantes, um de 27 e outro de 25 anos, parado no acostamento e com o capô levantado, no km 234, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Os agentes foram verificar o que estava acontecendo. Um dos ocupantes do veículo foi ao encontro do policial rodoviário federal e disse que o carro estava com defeito. Disse que já tinha acionado o resgate da CCR Rio-SP para o socorro.

Os agentes orientaram a dupla a seguir com o carro para o posto policial, a 500 metros de distância. Os suspeitos demostraram nervosismo o que levantou suspeitas dos agentes. Ao ser indagado se havia algo ilícito o condutor disse que se houvesse algo ilícito seria do primo dele.

Durante fiscalização os agentes apreenderam 40 tabletes em alguns pontos do veículo (porta-malas, nas quatro portas e atrás do banco traseiro) com peso total de 39.017kg.

Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Piraí.