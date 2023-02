Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram na manhã desta sexta-feira, dia 03, por volta das 9 horas, um veículo Fiat Mobi Like, com placa de Belo Horizonte (MG), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor, de 30 anos, conduzia o veículo de propriedade de uma locadora de veículos, mas com um registro de apropriação indébita. O condutor alegou que havia sublocado o veículo de um particular e não tinha conhecimento do referido registro.

Diante do exposto, a ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP – Piraí, para os procedimentos normais e registro da recuperação do veículo.