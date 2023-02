PRF recupera veículo durante fiscalização na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo LR Velar P300 SE RDYN (preto) na madrugada desta sexta-feira, dia 3, por volta das 3h15min, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

A recuperação ocorreu durante ronda extensiva dos agentes. Ao tentar a abordagem o condutor empreendeu fuga pele contramão da via marginal. O veículo era conduzido por um homem, tendo mais três passageiras.

O carro foi parado e durante fiscalização e a análise dos elementos identificadores do veículo foi observado que havia indícios de adulteração. Foi constatado que o veículo original tinha ocorrência de roubo registrada no dia 7 de dezembro de 2012 na delegacia do Rio de Janeiro.

Sobre a procedência do veículo, o condutor afirmou que comprou de uma concessionária em São Paulo. Ainda durante fiscalização foi encontrada na mala do condutor uma caixa de óculos contendo vários saquinhos com comprimidos (pó de cor escura e pequenas pedras) semelhantes a LSD e MD.

O condutor e as passageiras foram encaminhados à 90° Delegacia de Polícia de Barra Mansa (RJ) para a adoção das medidas legais cabíveis.