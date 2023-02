Construção do SUS, controle social nas políticas públicas e planejamento, orçamento e financiamento em saúde foram os temas abordados

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda capacitou coordenadores da Saúde para as Pré-Conferências Municipais que serão nos dias 4 e 11 de fevereiro (sábados), sempre das 7h30 às 13h, no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado. A Conferência Municipal de Saúde deste ano está programada para acontecer no final do mês de março e início de abril.

A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, afirmou que o evento busca contribuir com a disseminação do conhecimento sobre temas relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS), em preparação para a 13ª Conferência Municipal de Saúde.

“Capacitação importante para a discussão e implementação de políticas públicas, visando atender às necessidades da população”, falou Conceição.

O encontro preparatório, que também foi no UGB, na tarde dessa quarta-feira, 1º, discutiu “Processo Histórico de Construção do SUS (Sistema Único de Saúde)”, “Formas de Participação e de Controle Social das Políticas Públicas de Saúde” e “Planejamento, Orçamento e Financiamento em Saúde”.

Os eixos foram abordados pelo presidente do Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba), o médico pediatra Luiz Antônio Neves, que é ex-presidente do Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba), professor de medicina do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e diretor do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes). Além da chefe de Divisão de Finanças da SMS, Heloisa Helena Santos Teixeira, que é graduada em Ciências Contábeis, mestre em Administração, especialista em Auditoria e Controladoria, com atuação nos segmentos público e privado.

E pelo advogado Mauro Lúcio da Silva, com especialização em Direito Sanitário, pós-graduado em Direito Público e Direito Municipal, além de atuar como assessor jurídico de Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e membro do Núcleo de Estudos sobre Direito Sanitário do Conselho Nacional de SMSs.

Os palestrantes e a secretária de Saúde de Volta Redonda dividiram a mesa de trabalhos do evento com a coordenadora da Atenção Primária em Saúde, Vanessa Huguenin; a coordenadora da Atenção Especializada da SMS, Hélia Maia; e a subsecretária municipal de Saúde, Rosa Lages.

Conceição acrescentou que o debate contribui e garante mais repertório aos participantes, no momento de discutir os temas das pré-conferências e da Conferência de Saúde. “Por isso, realizaremos três encontros preparatórios para conferência municipal”, disse a secretária.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.