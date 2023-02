Número é 13% maior que a média mensal do ano passado. Dentre eletivos e de emergência, maioria dos procedimentos foi de traumato-ortopedia

O Hospital São João Batista, em Volta Redonda, realizou, no primeiro mês de 2023, um total de 408 cirurgias, entre eletivas e de emergência, dentre 12 especialidades. O número é 13% maior que a média mensal (360) de procedimentos do ano passado, quando a unidade hospitalar registrou 4.331 cirurgias. De acordo com o diretor-geral do hospital, o vice-prefeito Sebastião Faria, 70% das cirurgias realizadas em janeiro foram eletivas.

A maior parte dos procedimentos de janeiro foram relacionados a traumato-ortopedia (111) – especialidade na qual a unidade hospitalar é referência no interior do estado. Além da traumato-ortopedia, o HSJB é referência em outras especialidades como neurocirurgias e procedimentos urológicos e de tórax.

Ainda em janeiro, também foram realizadas cirurgias de urologia (99); cirurgia geral (95); de gineco-obstetrícia (38), vascular (23); neurocirurgia (14); torácicas (12); de buco-maxilo (8); de Proctologia (4); oftalmologia (2); pediátrica (1); e de gastro (1).

Segundo o diretor-geral do hospital, o vice-prefeito Sebastião Faria, os números positivos são fruto dos investimentos realizados na unidade, que tem passado por modernização de espaços como o centro cirúrgico, que ganhou novos equipamentos, e outras ações como investimento em profissionais e em insumos básicos.

“Com a queda no número de casos de Covid-19, pudemos retomar as cirurgias eletivas e, agora, estamos conseguindo realizar cada vez mais um número maior de procedimentos. É uma conquista de todos os profissionais da unidade e do Poder Público, que vem priorizando investimentos na área da saúde para Volta Redonda”, afirmou Faria.

Reforma à vista

O HSJB será totalmente reformado, com melhorias no prédio existente e a transformação da unidade em um hospital cirúrgico. O investimento ocorrerá por meio da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, que liberou mais de R$ 31 milhões para as melhorias. A previsão é que as obras tenham início em breve. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.