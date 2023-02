Uma colisão envolvendo uma bicicleta e uma motocicleta provocou a morte de um idoso, de 68 anos, neste sábado, dia 4, na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis.

O idoso estava na bicicleta quando foi atingido no trevo do km 485, na Japuíba. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor da moto, de 21 anos, sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal da Japuíba. Fotos: PRF